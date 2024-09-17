栃木市内の小学校で2012年、教師による行き過ぎた指導を学校側が把握しながら市教育委員会に報告していなかったことが関係者への取材で分かった。この教師が今春、校長として同小に赴任したことから、保護者が改めて市教委に調査を求め発覚した。市教委は「当時の記録がない。処分権者の県教委と情報を共有し対応する」としている。暴言など教職員「不適切な指導」67教委の3割で処分基準に明記なし頭たたき、横腹蹴る保護者
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