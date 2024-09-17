米テレビ界最高の栄誉とされる第76回エミー賞授賞式が15日（日本時間16日）ロサンゼルスで開かれ、真田広之（63）が製作、主演したドラマ「SHOGUN将軍」（ディズニープラス）が作品賞など18冠に輝いた。今月上旬に技術系などの分野で14賞を獲得しており、真田の日本人初となる主演男優賞を含め4賞を加えて、テレビ番組の単一シーズンの受賞数としては歴代最多を記録。演技だけでなく、作り手としても米国で挑戦を続けてきた真田