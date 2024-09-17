涙のワケとは――。２位・阪神は１６日のヤクルト戦（甲子園）に３―０と４連勝を飾り、貯金を今季最多の１１とした。勝利の立役者となったのが先発・大竹耕太郎投手（２９）だ。ところが、６回３安打無失点の文句なしの快投で今季１０勝目をマークにもかかわらず、試合後に突然、涙を浮かべ言葉を詰まらせた。ヒーローインタビューを終え、ロッカーへと続く通路での囲み取材の最中だった。昨季の１２勝に続き２年連続の２桁勝