◆パ・リーグオリックス０―１ソフトバンク（１６日・京セラＤ大阪）ソフトバンクが４年ぶりの優勝へのマジックナンバーを２つ減らして「５」とした。中５日での先発となった石川柊太投手（３２）が、７回３安打無失点で自身４連勝となる６勝目。敵地でのオリックス４連戦を４連勝に導き、チームも今季最長タイの７連勝だ。小久保裕紀監督（５２）の胴上げは最短で、あす１８日。本拠地・みずほペイペイで歓喜の瞬間を迎える。