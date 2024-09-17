◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人７―１中日（１６日・東京ドーム）巨人が３、４番の２試合連続アベック弾で中日に快勝し、リーグ最速で７０勝に到達した。初回、４番・岡本和真内野手（２８）が今季１９度目のＶ打となる先制２４号２ラン。１点差とされた６回には３番・吉川尚輝内野手（２９）が貴重な５号ソロを放った。投げては赤星優志投手（２５）が６回１失点に抑え、今季９度目先発で初勝利。次戦、１８日のＤｅＮＡ戦（東京