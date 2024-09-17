◆パ・リーグ西武１―０ロッテ（１６日・ベルーナドーム）西武・増田達至投手（３６）が今季限りで引退することが１６日、分かった。増田は１２年ドラフト１位でＮＴＴ西日本から入団。類いまれなマウンド度胸に加え、１５０キロ超の速球、キレのあるスライダーを武器に１年目から救援で活躍した。３年目の１５年には４２ホールドポイント（４０Ｈ）で最優秀中継ぎのタイトルを獲得。同期入団の高橋朋らと勝利の方程式を形成