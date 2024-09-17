◇スポニチ主催天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント第3日静岡ガス2−1小林クリエイト（2024年9月16日ちゅ〜るスタジアム清水ほか）静岡ガスは4年ぶり4度目の日本一を射程圏に捉えた。46年ぶりの地元・静岡開催で初めて実現した大場機工との県勢対決を、劇的な一発で制し準決勝進出。主役は3番の堀慶一朗（25）だ。5―5の9回先頭で、左翼席へサヨナラアーチ。「スライダーを張っていました。打った瞬間に