NY株式16日（NY時間15:21）（日本時間04:21） ダウ平均41586.79（+193.01+0.47%） ナスダック17569.89（-114.09-0.65%） CME日経平均先物36610（大証終比：+320+0.88%） 欧州株式16日終値 英FT100 8278.44（+5.35+0.06%） 独DAX 18633.11（-66.29-0.35%） 仏CAC40 7449.44（-15.81-0.21%） 米国債利回り 2年債 3.563（-0.019） 10年債3.623（-0.028） 30年債3.937（-0