■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7378) アシロ 東証グロース (8725) ＭＳ＆ＡＤ 東証プライム (212A) ＦＥＡＳＹ 東証スタンダード (3193) エターナルＧ 東証プライム (2792) ハニーズＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (5108) ブリヂストン 東証プ