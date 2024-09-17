【セリエA第4節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 2-3(前半2-0)ウディネーゼ<得点者>[パ]E. Delprato(2分)、A. Bonny(43分)[ウ]ロレンツォ・ルッカ(49分)、フロリアン・トバン2(68分、77分)<退場>[パ]マンデラ ケイタ(73分)<警告>[パ]マンデラ ケイタ2(62分、73分)[ウ]ラウタロ・ジャネッティ(38分)、キングスレイ・エヒジブエ(84分)、キーナン・デイビス(87分)