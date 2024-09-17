午後に入ってユーロ円は１５６円台半ばと本日高値圏での推移が続いている。本日の為替市場はドル安・円安の動きが見られる中でユーロ円は買い戻しが優勢となっている。本日は一時１５５円台前半に下落する場面が見られたが、８月初旬の混乱時の安値水準である１５４円台半ばの水準は維持されている格好。 先ほどＥＣＢ理事のカザクス・ラトビア中銀総裁の発言が伝わっていたが、ＥＣＢは追加利下げを講じる予定