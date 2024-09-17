６人組アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が１６日、東京・ＺｅｐｐＨａｎｅｄａで海外公演を含む９都市１１公演の全国ツアー「超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンＴＯＵＲ」を完走した。この日、大バズり中のヒット曲「最上級にかわいいの！」が配信から８カ月でＴｉｋＴｏｋ総再生回数１２億回を突破。１０月から冠バラエティー番組がスタートすることも発表され、勢いそのままに年末の“大きな歌番