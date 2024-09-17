乃木坂４６の久保史緒里（２３）と女優の平祐奈（２５）が、来春公開の映画「ネムルバカ」（阪元裕吾監督）にダブル主演することが１６日、分かった。石黒正数氏の青春漫画を実写化。大学の女子寮の同部屋で生活する後輩・入巣柚実を久保、先輩・鯨井ルカを平が演じる。久保は撮影を振り返り「あの日々がまぶしくて、尊くて、特別で、柚実の心に鍵をかけてしまっておきたくて。振り返るのを我慢している自分がいます。平さんと