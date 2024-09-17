韓国の6人組ボーイズグループ・BOYNEXTDOORの最新アルバム『19.99』（じゅうきゅうてんきゅうきゅう）が、初週13.4万枚を売り上げ、9月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで、2024年4月29日付で前作『HOW?』が1位を獲得したのに続き、2作連続、通算2作目の1位獲得となった。【イベント写真】サプライズでファンを触れ合ったBOYNEXTDOORなお、初週売上13.4万枚は、2024/4/29付で記録した