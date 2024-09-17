乃木坂46久保史緒里（23）と女優平祐奈（25）が、来春公開の映画「ネムルバカ」（阪元裕吾監督）にダブル主演することが16日、分かった。石黒正数氏の同名漫画が原作で、大学女子寮の同じ部屋に住む後輩の入巣柚実を久保が、先輩の鯨井ルカを平が演じる。初共演の2人が、何げない日常を笑いを交えつつ、魅力的に描く。久保は「平さんとの出会いは私の人生において特別なものとなりました。そして念願だった阪元監督とこの作品でご