NY株式16日（NY時間14:15）（日本時間03:15） ダウ平均41572.59（+178.81+0.43%） ナスダック17588.46（-95.52-0.54%） CME日経平均先物36555（大証終比：+265+0.73%） 欧州株式16日終値 英FT100 8278.44（+5.35+0.06%） 独DAX 18633.11（-66.29-0.35%） 仏CAC40 7449.44（-15.81-0.21%） 米国債利回り 2年債 3.551（-0.032） 10年債3.620（-0.032） 30年債3.935（-0.