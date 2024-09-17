夫の行動に疑念を抱く瞬間があるかもしれません。ここでは、浮気しやすい男性の特徴を紹介します。理想を追い求める現実からかけ離れた理想の恋愛に憧れる夫は、新たな興奮を求めて他の女性に目を向けがちでしょう。日常生活に飽き足らず、他に魅力を感じることがあるかもしれません。女友達が多い女友達が多い夫は、その関係性が浮気へと発展するリスクを抱えています。頻繁な異性とのやり取りが、浮気への道を作ることも考えられ