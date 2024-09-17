夫婦間の健全な関係は、互いの信頼と理解に基づいて成り立っています。夫の過度な束縛や無理解な態度に心を痛める女性も少なくありません。今回は、妻の立場からみた対処法と夫婦関係を改善するためのヒントを提案します。感情的な対立を避ける夫からの過度な制限や束縛に直面しても、感情的に反発するだけでは解決には至りません。感情を落ち着かせ、具体的な例を挙げて自分の気持ちを伝えることが、より冷静な対話へとつながりま