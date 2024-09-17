IOC（国際オリンピック委員会）が来年3月に行われる会長選挙の候補者7人を発表しました。国際体操連盟会長の渡辺守成氏（65）が日本人として初めて立候補します。IOCは16日、バッハ会長（70）の任期満了にともない、来年3月にギリシャのアテネで行われる、会長選挙の立候補者7人を発表しました。IOC委員で国際体操連盟会長の渡辺守成氏が、日本人として初めて立候補しています。渡辺氏は、新体操の指導者で、ジャスコ（現