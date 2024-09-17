NY株式16日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均41506.65（+112.87+0.27%） ナスダック17543.04（-140.94-0.80%） CME日経平均先物36550（大証終比：+260+0.72%） 欧州株式16日終値 英FT100 8278.44（+5.35+0.06%） 独DAX 18633.11（-66.29-0.35%） 仏CAC40 7449.44（-15.81-0.21%） 米国債利回り 2年債 3.547（-0.036） 10年債3.623（-0.028） 30年債3.941（-0