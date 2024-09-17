[9.16 セリエA第4節](エンニオ・タルディーニ)※25:30開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 1 レアンドロ チチソラDF 4 ボトンド・バログDF 15 E. DelpratoDF 26 W. CoulibalyDF 39 A. CircatiMF 10 Adrián BernabéMF 19 ジモン・ゾームMF 22 マッテオ・カンチェッリエリMF 28 バレンティン・ミハイラMF 98 デニス・マンFW 13 A. Bonny控えGK 40 E. CorviGK 60 M. MorettaDF 3 ジョルダン・オソリオDF 5 ラウタロ・バ