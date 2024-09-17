NY株式16日（NY時間12:10）（日本時間01:10） ダウ平均41486.45（+92.67+0.23%） ナスダック17544.30（-139.68-0.80%） CME日経平均先物36530（大証終比：+240+0.66%） 欧州株式16日GMT16:10 英FT100 8278.44（+5.35+0.06%） 独DAX 18633.11（-66.29-0.35%） 仏CAC40 7449.44（-15.81-0.21%） 米国債利回り 2年債 3.553（-0.029） 10年債3.627（-0.024） 30年債3.945