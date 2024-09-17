プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯がすすむ！鶏とサツマイモの甘辛煮」 「空心菜の煮浸し」 「ショウガご飯」 「クレソンのみそ汁」 の全4品。 主菜の煮物はショウガご飯とよく合います。野菜の煮浸し、みそ汁を合わせた和献立です。【主菜】ご飯がすすむ！鶏とサツマイモの甘辛煮 焼き色をつけた鶏肉とサツマイモのこってりとした煮物です。スダチを絞って秋らしく！ ©