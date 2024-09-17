きょうの為替市場はドル売りが優勢となる中、ユーロドルは１．１１ドル台を回復し、一時１．１１４０ドル付近まで上昇した。目先は９月６日高値１．１１５５ドル付近と８月に上値を抑えられた１．１２ドルが上値メドとして意識される。 ＥＣＢとＦＲＢの政策相違を予想した動きがユーロドルを押し上げている。ＥＣＢは先週の理事会で段階的な利下げを支持した一方で、ここに来てＦＲＢによる大幅利下げの期待が