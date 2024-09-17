ドイツは、不法移民やテロリストの入国を防ぐため、16日から陸上の国境すべてで身分証の確認を行うなど警備を強化します。ドイツは16日から半年間、フランスやオランダなど新たに5カ国との陸上の国境で、身分証を確認するなど警備の強化を始めました。対象は原則、車などによる陸路の入国者で、電車や飛行機での入国については定めていません。ドイツは去年までにオーストリアやポーランドなど、4カ国との国境で同様の措置