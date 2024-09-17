ドイツは、不法移民やテロリストの入国を防ぐため、16日から陸上の国境すべてで身分証の確認を行うなど警備を強化します。ドイツは16日から半年間、フランスやオランダなど新たに5カ国との陸上の国境で、身分証を確認するなど警備の強化を始めました。対象は原則、車などによる陸路の入国者で、電車や飛行機での入国については定めていません。ドイツは去年までにオーストリアやポーランドなど、4カ国との国境で同様の措置
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「木村君」草なぎがつぶやいた?
- 2. 年の30%以上入院 壇蜜が現状吐露
- 3. 複数男児が女児を触る 2次被害に
- 4. 「きょうのわんこ」急死の波紋
- 5. 東京が「家庭ゴミ有料化」を検討
- 6. 子失った米母 12年後娘死なせる
- 7. ヤマ発社長の娘 就寝中に父襲う?
- 8. 小泉元首相 息子に「苦言」
- 9. 一室で男性が死亡 通報の女逮捕
- 10. 生放送でハプニング マツコ謝罪
- 1. 複数男児が女児を触る 2次被害に
- 2. 東京が「家庭ゴミ有料化」を検討
- 3. ヤマ発社長の娘 就寝中に父襲う?
- 4. 一室で男性が死亡 通報の女逮捕
- 5. 娘逮捕 負傷のヤマ発社長が謝罪
- 6. 反抗期? 悠仁さまの行動に驚き
- 7. 娘の「ツケ」1800万円を肩代わり
- 8. アスリート遺伝子の研究を停止
- 9. 大学内の県道で事故 男性死亡
- 10. 性交渉を強要か 18歳高校生逮捕
- 1. 小泉元首相 息子に「苦言」
- 2. 進次郎氏の「アピール」に失笑
- 3. 進次郎氏の発言「高校生みたい」
- 4. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 5. 総裁選で日本終了? 森永氏が言及
- 6. 兵庫県知事の進退 重大局面へ
- 7. 顔モザイクでAV出演 身バレ原因
- 8. 大阪万博「火星の石」を展示へ
- 9. 石破氏、「核共有」議論を 上川氏慎重…
- 10. 首相 菅直人氏に「猛省求める」
- 1. 子失った米母 12年後娘死なせる
- 2. 暗殺未遂巡りマスク氏が問題発言
- 3. 人気のカバの赤ちゃんに悪質行為
- 4. ジュース再利用 韓国屋台に批判
- 5. 整形疑うも…美しすぎるノ・ミヌ
- 6. セレーナ・ゴメス 子産めない体
- 7. 100m先の救急室行けず死亡 韓国
- 8. 「SHOGUN」米国人にウケた理由
- 9. トランプ氏を暗殺未遂 息子混乱
- 10. 移民がペット捕食 バンス氏主張
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 子持ち35歳娘の相談 内容にあ然
- 3. 兄から生保の扶養照会 断れる?
- 4. 1000万過少申告 追徴免れた理由
- 5. 1強だったGoPro 赤字転落の理由
- 6. 年収2000万円「私服はユニクロ」
- 7. 北陸新幹線 米原ルート議論再燃
- 8. 貯まらない節約家 大勢いるワケ
- 9. 株主優待 食事券がもらえる銘柄
- 10. 安定性か 就活生が狙う人気企業
- 1. 「スタバなう」X投稿増殖の理由
- 2. 【トレビアン】ニコニコ動画のアクセス…
- 3. 「画素数の競争はもはや過去」：富士フ…
- 4. Blackmagic Cintel Film Scannerを使用…
- 5. 1組のディスプレイ・キーボード・マウ…
- 6. ドローンを活用した新スマート物流「Sk…
- 7. ahamoやirumo、UQ mobile、Y!mobile、L…
- 8. 【トレビアン】Googleマップで女性の胸…
- 9. 水換えもフィルター掃除も不要！超お手…
- 10. この「気球凧」を使えばドローンを超え…
- 1. 元代表のYUGO氏逮捕? BD公式声明
- 2. 甲子園で話題 女子マネの水着姿
- 3. 「松井凄すぎ」大谷も届かぬ記録
- 4. 久保は「リスペクトが欠如」指摘
- 5. IOC会長選 日本人が初の立候補
- 6. 高橋大輔氏 建築業界で才能発揮
- 7. 新たな白毛馬「ゴージャス」話題
- 8. 北朝鮮にブラジル完敗 驚きの声
- 9. 元ブラジル代表FW Jリーグ移籍か
- 10. 誰もが大谷だと MVP予想に米共感
- 1. 「木村君」草なぎがつぶやいた?
- 2. 年の30%以上入院 壇蜜が現状吐露
- 3. 「きょうのわんこ」急死の波紋
- 4. 生放送でハプニング マツコ謝罪
- 5. 警察に「ガキが」配信中に逮捕
- 6. 木下ゆうか「双極性障害」を告白
- 7. 広末涼子 久々TV出演も厳しい声
- 8. 社長の愛人? 保科有里が真相語る
- 9. timeleszの審査 菊池風磨が本音
- 10. 伊勢谷友介 危険行為動画が炎上
- 1. 愛妻家の夫が10年隠した秘密に涙
- 2. 暴走…裸にひん剥かれて受胎儀式
- 3. Peachy読者が一番気になった!?2024年の…
- 4. 秋に美人見え叶うZARA服 大注目
- 5. 男性に乗っててほしくない車 1位
- 6. 個室でDQNカップルが行為 店あ然
- 7. ムダ毛処理に悩んだJK 最終手段
- 8. まだ間に合うよ〜〜〜っ！Peachyで紹介…
- 9. 1台4役 ニトリのまな板全国発売
- 10. 夫他界「アンタのせい」姑と絶縁