横浜市内の住宅で90歳の女性と65歳の息子の遺体が見つかりました。息子の首にはひもがまかれていて、警察は2人の死因などを詳しく調べています。16日午前11時ごろ、横浜市南区の住宅街にある一軒家で、消防から「2人が倒れていて、1人は首にひもがまかれている」と110番通報がありました。警察官が駆け付けると、この住宅に住む90歳の女性の遺体が寝室の寝具の上で、65歳の息子の遺体がリビングの床で仰向けの状態で見つかり