2024年9月11日、中国のポータルサイト・捜狐で大人気アニメ「鬼滅の刃」が成功した要因について考察する記事が掲載された。（前編から続く）記事は続いて、同作はストーリー設計やキャラクター設計に加え、「視覚的効果」の面でも非常に高い評価を得ていると指摘。「アニメ制作会社・Ufotableによる緻密で流れるようなアニメーション技術が視聴者の視覚的な体験を向上させ、作品に高い芸術的価値をもたらしている。特に戦闘シーン