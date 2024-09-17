NY株式16日（NY時間11:15）（日本時間00:15） ダウ平均41517.25（+123.47+0.30%） ナスダック17543.50（-140.48-0.80%） CME日経平均先物36355（大証終比：+65+0.18%） 欧州株式16日GMT15:15 英FT100 8285.50（+12.41+0.15%） 独DAX 18629.73（-69.67-0.37%） 仏CAC40 7452.08（-13.17-0.18%） 米国債利回り 2年債 3.551（-0.032） 10年債3.629（-0.023） 30年債3.951