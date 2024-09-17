日本電気硝子「中国ディスプレー市場は大きい」内陸部需要に意欲【新華社アモイ9月16日】中国福建省アモイ市にある電気硝子玻璃（アモイ）は特殊ガラス製造大手、日本電気硝子の中国法人の一つ。2014年の設立以来、5回の増資で生産を拡大し、これまでの投資額は80億元（1元＝約20円）を超える。同社は、液晶テレビなどに使われる薄型パネルディスプレー（FPD）用板ガラスを主に製造し、日本電気硝子の海外工場の中で最も規模