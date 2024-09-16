アメリカのエンターテインメントで日本の『時代劇』がかつてない快挙です。テレビ界のアカデミー賞と言われるエミー賞で、俳優の真田広之さんが主演・プロデュースを務める『SHOGUN将軍』が、作品賞など主要4部門を含む、18部門を受賞しました。■米ドラマ賞を“時代劇”が席巻エミー賞はテレビ番組などを称える賞ですが、映画のアカデミー賞、演劇のトニー賞、音楽のグラミー賞に相当する、文化賞の一つです。男性「真田さんは