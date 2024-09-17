mekakusheが、2次元3次元の両軸で活動するアーティスト長瀬有花のコラボ企画が始動する。コラボ企画では、オリジナルストーリー“世界が美しいからだよ”を全3部作の音楽で表現するという。第1弾として9月17日に配信リリースされる楽曲「さみしい惑星」はセカイ系、Y2Kカルチャーにインスパイアされた物語の始まりを告げるキャッチーなポップロックナンバー。MV及びジャケットクリエイティブは平成を想起させる、どこか懐かしい画