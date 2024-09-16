9月も半ばなのに、各地で真夏の暑さとなりました。“残暑”の一言で片づけるには限界があります。秋の訪れを告げる祭り、熊本市の『藤崎八幡宮例大祭』。祭りの裏側をのぞいてみると、皆さんの表情がすべてを物語っていました。参加者「10年前とかは、もう少し涼しかった。最近はやっぱり暑い」この暑さで、畑では試行錯誤が続いています。東京・立川市の小山農園。例年ですと、畑一面に秋冬野菜の苗が植えられていますが、今年は