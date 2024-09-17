残業は月に45時間、年に360時間まで。特例でも最長で月100時間未満、年720時間まで。働き方改革関連法が施行されてから5年半ですが、働く人は残業時間の上限についてどう思っているか、不動産のお悩み解決サイト「URUHOME」が調査しました。5位は「日本経済が弱体化する」、4位は「特例ができても変わらない」、3位は「残業できず残念」という結果でした。「残業代がもらえない」の他に、「納期が厳しい業務の足かせになる」という