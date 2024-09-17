中国外交部「コソボ問題の恒久的解決策模索すべき」中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京9月16日】中国外交部の報道官は16日、旧ユーゴスラビア・コソボ地区のプリシュティナ暫定自治機関が同地区北部のセルビア系機関に侵入したことで地域情勢の緊張が再び高まったことに、各方面が対話を続け、恒久的解決策を模索すべきだと表明した。同報道官は次のように述べた。中国はコソボ問題に関し、これまで通りセルビ