中秋節、歴史ある中央大街に遊ぶ中国・ハルビンハルビン市の中央大街。（7月30日撮影、ハルビン＝新華社記者/劉赫垚）【新華社ハルビン9月16日】中国黒竜江省ハルビン市で1898年に建設された中央大街は、今や都市の名刺となり、地元の人々や観光客に人気の街歩きスポットでもある。中秋節（旧暦8月15日、今年は9月17日）連休の現在、中央大街は多くの人でにぎわい観光のピークを迎えている。ハルビンにはかつて、数十