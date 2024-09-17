◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―1阪神（16日、タマスタ筑後）ソフトバンクの谷川原健太捕手（27）が成長の日々を過ごしている。「8番捕手」でフル出場。6回2死二塁、伊藤将司のカットボールを左前に運んだ。6試合連続安打が出ていなかった中での待望のヒットだった。「スイングの軌道のずれがあったので、今朝のバッティング練習でなくした」。試合前には松山秀明2軍監督から「切り替えていけ」と声をかけられたとい