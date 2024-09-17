2021年9月17日、ニコニコ動画に投稿された『神っぽいな / 初音ミク』が、本日2024年9月17日で投稿から3周年を迎えました！再生数は累計8,584,693回に達し、動画につけられたコメント数は30,592件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿﻿■投稿者の関連動画『すろぉもぉしょん / 初音ミク』﻿﻿『魔法少女とチョコレゐト / 初音ミク』﻿﻿■関連リンク・『神っぽいな / 初音ミク』の