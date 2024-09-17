2011年9月17日、ニコニコ動画に投稿された『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』が、本日2024年9月17日で投稿から13周年を迎えました！再生数は累計17,605,101回に達し、動画につけられたコメント数は1,566,220件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『KAITO・ミク』カンタレラ（第二版）『オリジナル』﻿﻿『ミク×ルカ×カイト』ACUTE『オリジナル曲PV』﻿﻿&#65279