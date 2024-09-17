警察車両の赤色灯16日午前11時5分ごろ、横浜市南区中村町1丁目の2階建て住宅で、住人の山本明俊さん（65）と母親の政子さん（90）が倒れ、死亡しているのが見つかった。神奈川県警南署によると、2人暮らしで、玄関や窓は施錠され、室内に目立って荒らされた形跡はなかった。明俊さんの首にはひもが巻かれており、詳しい経緯や死因を捜査する。署によると、明俊さんと連絡が取れずに不審に思ったケアマネジャーが親族の男性（61