トランプ前大統領が再び暗殺未遂の標的にされたとして騒然となっています。トランプ氏がゴルフをプレー中、近くでライフルを構えていたとして拘束された男は、以前は支持者でしたが、最近はトランプ氏への批判を繰り返していました。ハワイに日本人女性“入国拒否”急増…“海外出稼ぎ”増加業者を直撃■ゴルフ中にライフル構え…男を拘束フロリダ州にトランプ氏が所有するゴルフコース。休暇のたびに本人も訪れる場所であり、安