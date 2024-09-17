16日午後5時半過ぎ、福岡と佐賀の県境にある有料道路のトンネル内で、トラック1台と普通乗用車2台がからむ事故が発生し、子ども1人を含む8人が病院に搬送されました。いずれも、けがの程度は軽いということです。現場は片側1車線の対面通行で、車1台は側面を激しく損傷しました。警察が、事故の原因を詳しく調べています。