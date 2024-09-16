16日午後11時13分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は日向灘で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されています。 各地の震度は、 震度３が鹿屋市、大崎町、 震度２が垂水市、曽於市、志布志市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、鹿児島市、指宿市、霧島市、南さつま市、姶良市、 震度１が枕崎市、薩摩川内市、日置市、南九州市、伊佐市、薩摩川内市甑島、