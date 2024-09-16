16日午後11時25分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は日向灘で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されています。 各地の震度は、 震度１が鹿屋市、大崎町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・