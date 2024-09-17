１９４６年：首都警察庁発足１９４７年：米国が国連総会で韓国の問題を正式に上程１９８０年：戒厳司令部が野党指導者の金大中（キム・デジュン）氏に内乱陰謀罪で死刑宣告１９８８年：第２４回夏季五輪・ソウル大会が開幕１９９１年：国連総会で南北の国連同時加盟案が全会一致で可決１９９２年：第８回南北閣僚級会談を平壌で開催２００３年：第８回南北軍事実務会談で「東西海地区南北管理区域臨時道路通行の軍事的保障のための