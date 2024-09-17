2002（平成14）年9月17日、小泉純一郎首相は政府専用機で北朝鮮の平壌に到着、日本の首相として初めて北朝鮮を訪問した。同市内の百花園迎賓館で行われた初の日朝首脳会談で、金正日総書記は日本人拉致事件に北朝鮮が関与したことを認めて謝罪、「8人が死亡」と伝えた。拉致被害者5人は同年10月に帰国した。