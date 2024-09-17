【「サンダー3」7巻】 9月17日 発売 価格：759円 講談社は、マンガ「サンダー3」の7巻を9月17日に発売する。価格は759円。 本作は池田祐輝氏が「月刊少年マガジン」で連載している少年SFエンタメ。「このマンガがすごい! 2024」オトコ編の第4位、「川島・山内のマンガ沼」の「マンガ沼大賞2023」第3位などに輝いている。 7巻では捕虜ガ