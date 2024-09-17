【「やっぱ人間やめて正解だわ」1巻】 9月17日 発売 価格：759円 講談社は、マンガ「やっぱ人間やめて正解だわ」の1巻を9月17日に発売する。価格は759円。 本作は偽BEなんとか氏が手掛ける“癖つよ”ラブコメディ。誰もが人間ではなく、理想をすべて叶えてくれるアンドロイドの恋人を作るようになった世界を舞台としている。 主人公・綴風太に想い