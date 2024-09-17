【「未熟な魔法使いと僕」1巻】 9月17日 発売 価格：1,078円 竹書房は、マンガ「未熟な魔法使いと僕」の1巻を9月17日に発売する。価格は1,078円。 本作はあしや稚浩氏が「まんがライフオリジナル」で連載している作品。おてんばな魔女の「主」と、カカシの使い魔「僕（しもべ）」の一生を通した関係性の変化が、アルバム形式で綴られていく。 僕と