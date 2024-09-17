2024年9月11日、中国のポータルサイト・捜狐で大人気アニメ「鬼滅の刃」が成功した要因について考察する記事が掲載された。記事はまず、「『鬼滅の刃』は16年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始されて以来、日本の漫画界で一躍注目を集め、19年のアニメ放送とともに世界的な人気を博した。爆発的な漫画の売り上げや、劇場版『鬼滅の刃』無限列車編が打ち立てた数々の記録からも、この作品が現代のアニメ業界に大きな影響を与えてい