ファミリーマートでは、7つの背徳食材を使い、食欲を直撃するメニューが集まるキャンペーン「背徳のコンビニ飯」を開催。“本能にあらがえない､禁断のウマさ｡”を味わえる、全8種類の背徳感あふれるメニューが登場します☆ ファミリーマート「背徳のコンビニ飯」  発売日：2024年9月17日(火)発売店舗：全国のファミリーマート店舗 背脂・にんにく・チーズなど、罪悪感があるけれど美味しくてやみつきになる「